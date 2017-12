Cleveland contrata a Yonder Alonso por dos años

Redacción

CLEVELAND.- A los Indios no les tomó mucho tiempo cubrir la vacante en la primera base. Después de que el dominicano Carlos Santana firmara en la agencia libre con Filadelfia, Cleveland llegó a un acuerdo por dos años y 16 millones de dólares con el inicialista cubano Yonder Alonso, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

El pelotero de 30 años se realizará un examen físico el jueves para concretar el acuerdo, dijo la persona que habló bajo condición de anonimato debido a que el pacto aún no se anuncia.

Alonso impuso una marca personal con 28 jonrones la temporada pasada y fue al Juego de Estrellas por primera ocasión. Bateó para .266 con 67 carreras remolcadas en 2017, cuando jugó con Oakland y Seattle. El zurdo ha comentado que un cambio en su swing es el responsable del incremento en sus estadísticas de poder.

Santana dejó un gran hueco en la alineación de Cleveland después de pactar un contrato por tres años y 60 millones de dólares con los Filis. Santana era un confiable bateador ambidiestro que representaba una amenaza en la alineación de Terry Francona.

La adquisición de Alonso parecería poner fin a la especulación de que Michael Brantley o Jason Kipnis cubran la inicial. Brantley está de regreso a pesar de que el estelar jardinero ha sufrido de lesiones constantes las últimas dos temporadas, mientras que Kipnis pasó tiempo en los jardines el año anterior para que los Indios pudieran mantener al dominicano José Ramírez en la segunda base.

Alonso, quien también ha jugado con Cincinnati y San Diego, batea en su carrera para .268 con 67 cuadrangulares y 306 carreras remolcadas. Los Marineros lo adquirieron la campaña anterior en un canje con los Atléticos.

El viernes, los Indios también concretaron acuerdos de Ligas menores con el jardinero Melvin Upton Jr., y el relevista Alexi Ogando, quienes participarán en el campo de entrenamiento de Grandes Ligas en Goodyear, Arizona.