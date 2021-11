Indios de Cleveland cambian nombre a "Guardians"... y se cae el letrero

CLEVELAND (AP) — Un día especial, en que nacieron los Guardianes de Cleveland, comenzó con estrépito, pero no precisamente el que esperaba el equipo.

Numerosos fanáticos compraban los primeros artículos alusivos al equipo, que abandonó el nombre de Indios utilizado durante 106 años.

De pronto, un letrero instalado afuera de la tienda en el Progressive Field se soltó y se hizo añicos en la acera.

“Bueno, es una señal ominosa”, comentó un testigo.

Un trabajador estaba en una escalera, revisando los pernos que sostenían el letrero, cuando éste arrancó una pequeña sección del recubrimiento exterior del parque, hecha de piedra.

El logotipo cayó unos 15 pies (4,5 metros) y se estrelló, sin dejar lesionados.

Los fanáticos comenzaron a hacer fila desde muy temprano en la mañana, a fin de hacerse de nuevas gorras, sudaderas, camisetas y demás parafernalia con los nuevos emblemas de los Guardianes.

“En cierto modo esto excede las expectativas”, dijo Karen Fox, directora de “merchandising” del equipo. “El tener a gente que llegó a las 6:30 de la mañana y el hecho de que hayamos tenido a 100 personas para las 9:14 hizo que la tienda luciera como cuando tenemos juego”.

Greg Foote y su hijo de 15 años Lucas no planeaban ser los primeros en la fila. Las cosas se dieron así.

Y mientras esperaban para entrar, Slider, la mascota de Cleveland, los recompensó con gorros tejidos de los Guardians como regalos. Fueron los accesorios perfectos para la fría mañana en el centro.

Tras meses de preparación para el cambio de nombre, Fox dijo que la apertura de la tienda hizo que todo pareciera más real.

En el parque, el equipo continuará vendiendo artículos con el nombre de Indios, los cuales prácticamente se agotaron al final de la campaña anterior. Las ganancias que generen esos productos se destinarán a organizaciones y causas de apoyo a la juventud, explicó Fox.

Algunos fanáticos tardarán en aceptar el nuevo nombre. Podría haber un periodo en que los nuevos jerseys y gorras sean tan visibles en el parque como los artículos con el viejo nombre.

“Hay todavía gente a la que le agrada el nombre de Indios, y esa gente puede seguir vistiendo esas prendas aquí”, dijo Fox. “Realmente lo que importa es el equipo en el terreno y la ciudad de Cleveland”.

Just moments after rebranding their team store, the new Cleveland Guardians sign... collapsed.



(📸: @brookbanktv, @twithersAP) pic.twitter.com/ePWyaK5HVC