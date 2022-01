Inicia la votación del TOTY FIFA 22: Mira quiénes son los nominados

EA Sport dio a conocer la lista de jugadores nominados al Equipo del Año de Ultimate Team. Todos aquellos que quieran elegir al Team of the Year (TOTY) de FIFA 22, pueden hacerlo a partir de este lunes través de la página oficial de Electronic Arts.

Para la votación se seleccionaron a 80 jugadores que han brillado en los últimos 12 meses. De los cuales únicamente podrá haber un once definitivo.

It’s Team of the Year time.⁰

8️⃣0️⃣ nominees, one Ultimate XI decided by you.

⁰Back the best. 🗳 Vote Now 👉 https://t.co/NYTCnqvYW1#TOTY pic.twitter.com/X7EonIq6LG