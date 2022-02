Javier Aguirre se queda en Rayados; aficionados lo amenazan

Luego del gran fracaso en el Mundial de Clubes al quedar eliminados en el primer partido, Javier Aguirre confirma que seguirá al frente de los Rayados de Monterrey.

"Darle para adelante no hay otra fórmula, no puedes detenerte en cosas que no puedes resolver. Darle para adelante, tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante", mencionó sobre cuál era el camino a seguir.