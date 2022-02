Por un "lomito": Conoce la historia de cómo México se quedó sin F1 por 16 años

En la actualidad la seguridad es fundamental para la Fórmula 1 y esto lo ha demostrado la Federación Internacional del Automóvil (FIA) con campañas como "Action for Road Safety". Sin embargo, no siempre fue así, pues la vida en los circuitos de antaño era muy diferente e implicaba grandes riesgos para los pilotos. Si no lo crees, tienes que conocer la historia del perro que dejó a México sin F1.

Durante las primeras dos décadas de historia del Gran Circo, como se le conoce a la F1, hasta la temporada de 1970, fallecieron hasta 25 pilotos durante la celebración del gran premio. Incluso, en ese mismo año la competencia tuvo a su primer campeón póstumo, Jochen Rindt, que ganó el título después de morir en la clasificación en Italia con un Lotus.

Fue hasta un mes después de estos sucesos que los organizadores se dieron cuenta del peligro que corrían si no tomaban medidas de precaución para los pilotos y esto provocó que un incidente con un perro dejara a México sin la carrera de Fórmula 1 durante 16 años.

México sin carrera de F1 durante 16 años

El 25 de octubre de 1970 se celebró el último Gran Premio de la Fórmula 1 en México hasta su regreso en 1986. El incidente que dejó sin carreras a nuestro país durante 16 años fue provocado por nada más y nada menos que un perro que tuvo la audacia de atravesar el circuito.

El incidente ocurrió cuando los 18 pilotos que formaban la parrilla del GP de México salieron a la pista para completar 65 vueltas en el circuito conocido actualmente como Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante aquella jornada, se celebró una prueba ciclista que atrajo a más de un curioso para ver lo que se estaba llevando a cabo. Los organizadores de la carrera de la Fórmula 1, ante la avalancha del público, colgaron el cartel de "no hay billetes". Aquello causó que alrededor de 200 personas que se encontraban en la pista tuvieran que ocupar cualquier lugar en el recinto, y muchos optaron por sentarse en el césped, a muy pocos metros de la pista, poniendo en riesgo sus vidas y las de los pilotos.

Tanto la policía, como autoridades se vieron desbordadas por esta situación. Jackie Stewart y Pedro Rodríguez hicieron un llamado a la cordura a través de los micrófonos, pero no tuvieron éxito. Este comportamiento por parte de los espectadores retrasó una hora la salida de la carrera. A pesar de la gran afluencia del público, esto no fue lo que generó que la Fórmula 1 dejase de visitar México. Pues la prueba en tierras mexicanas esperaba con gran tensión conocer quién sería el subcampeón, ya que Rindt se había consagrado como ganador.

Durante el GP de 1970 competían por el título Jacky Ickx, Jack Brabham, Jackie Stewart y Denny Hulme. El incidente por el cual la F1 no volvió a México sucedió en el giro 33, cuando el Tyrrell de Stewart se encontró con un perro en mitad de la pista, y el escocés no pudo hacer nada para esquivarlo, provocando su retirada instantánea.

"Golpeé un perro, golpeé un perro", repetía el tricampeón del mundo que en ese momento solo contaba con una de sus tres coronas. Cuando los medios le preguntaron qué había sucedido para que chocara con el animal, él respondió que "debían preguntarle al perro".

La pasión de la afición mexicana

Después de aquel incidente, las carreras del Gran Circo no volvieron a nuestro país sino hasta el 12 de octubre de 1986, al mismo lugar del que alguna vez se fueron durante 16 temporadas y se mantuvo en el calendario hasta 1992.

En julio del 2014 la FIA confirmó el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez y desde entonces hasta nuestros días se celebra la "F1esta" de la máxima categoría con la afición mexicana que no duda en demostrar su pasión por las carreras.

También te puede interesar:

Rey Mysterio se quita la máscara y se la obsequia a Bad Bunny

México vs Panamá: ¿dónde y a qué hora puedes ver el partido?

¿Adiós, Marcelo Flores? Entrenador de Canadá buscará arrebatárselo a México