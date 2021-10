Jeque compra al Newcastle y se convierte en el equipo más rico del mundo

LONDRES (AP) — El Newcastle de la Liga Premier inglesa fue vendido el jueves al fondo soberano de Arabia Saudita tras una prolongada operación y batalla legal que incluyó reclamos sobre piratería de derechos audiovisuales y abusos de los derechos humanos en el reinado.

Dicha negociación convierte al Newcastle en el equipo más rico del mundo, o al menos con el dueño más poderoso económicamente hablando.

La adquisición por parte del Fondo de Inversión Pública Saudí fracasó el año pasado ante la reticencia sobre la magnitud del control que las autoridades del reinado iba a tener en el club debido a la situación de los derechos humanos.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



