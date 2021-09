Jugador del Atalanta convoca a firma de autógrafos y ningún aficionado asiste

El club Atalanta de la Serie A buscó tener interacción con sus aficionados por medio de su jugador Marten de Roon, luego de que mandaran al neerlandés a la tienda oficial del club para firmar los jerseys que se compraran ese día con su número y nombre, sin embargo, todo salió mal y no llegó ningún aficionado.

Incluso, la propuesta del club anunciada en sus redes sociales, era que el mediocampista iba a cubrir el costo del jersey adquirido, y ni así hubo aparición por parte de los hinchas.

Ante esto, el jugador seleccionado nacional por Países Bajos, accedió a realizar un video de casi un minuto, donde expuso lo que vivió en ese lapso donde se quedó esperando, e incluso mostró una parte donde se quedó dormido hasta cuando lo 'corrieron' de la tienda porque ya iban a cerrar.

De Roon posteó dicho video en sus redes sociales, y lo acompaño con un "Apuesto a que Messi nunca tuvo que lidiar con esto", tweet que tuvo muchas interacciones y más de un millón de reproducciones.

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h