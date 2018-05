Raúl Jiménez se quedó con ganas de jugar más con el Atlético

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista mexicano Raúl Jiménez, quien jugó con el Atlético de Madrid la temporada 2014-2015 después de haber estado en el Club América, ha externado que le habría gustado pasar más tiempo en el conjunto madrileño pues los seis años que estuvo ahí, fueron muy importantes para su carrera.

También te puede interesar: Bate récord mundial por 'montar' la ola más grande del mundo

De acuerdo con el portal El Debate, "No lo pasé mal. Lo tomo como un año de mucho aprendizaje, para conocer el futbol de Europa. Me hubiera gustado jugar más y que fuera diferente, pero lo tomo como un aprendizaje, como algo que me ayudó mucho con el Cholo, que es un gran entrenador", expresó.

Asimismo, Jiménez destacó la exigencia que hay en el futbol prefesional donde se debe trabajar 24/7.

"Todo el mundo cree que es llegar y vas a jugar, pero tienes que trabajar, darlo todo. Hay jugadores de gran calidad que quieren lo mismo que tú. Nadie te regala, es sobre tu trabajo, tu esfuerzo".

"No solo es ir a trabajar y te vas a tu casa. Entrenas, haces algún trabajo extra antes o después, tu alimentación tienes que cuidarla siempre. No es entrenar hora y media, dos horas, es un trabajo 24/7".

Actualmente Raúl juega para el Benfica club deportivo de Portugal, y su trabajo ha agradado a la afición de ese país.