¡Lo vuelve a hacer! Katelyn Ohashi obtiene su quinto 10

CALIFORNIA, EEUU.- Katelyn Ohashi ha vuelto a hipnotizar a la red. La gimnasta estadounidense, de 21 años de edad, volvió a obtener un 10 perfecto al ejecutar la rutina con la que se volvió viral hace un mes.

La atleta, quien representa a la Universidad de California (UCLA), esta vez se lució frente a más de 7 mil personas en Seattle, su ciudad natal, publica Infobae.

Con otra actuación sin fisuras, deslumbrante de principio a fin, Ohashi ha sumado el quinto puntaje perfecto en la categoría suelo en su carrera, el segundo de esta temporada. El primero lo consiguió el mes pasado en el Anaheim Convention Center de California.

In front of a record crowd of 7,228 in her hometown of Seattle, @katelyn_ohashi scored her fifth career perfect 10 on floor. pic.twitter.com/CKZmIpQh3U