LAFC vs León Final Vuelta Concachampions 2023: Todo lo que debes saber

LAFC y León tienen una cita definitiva por la Gran Final de Vuelta la Concachampions 2023, el encuentro se disputará el domingo 4 de junio en el Banc of California Stadium a las 19:00 horas (Horario del centro de México).

El partido de ida estuvo lleno de emociones y hubo un claro dominio del equipo mexicano que incluso tuvo varias posibilidades de firmar una goleada y encaminar el título, sin embargo no fue contundente y perdonó, concretando una victoria por 2-1, por parte de la Fiera los goles fueron de William Tesillo y Ángel Mena, Bouanga descontó por los de la MLS en el tiempo añadido.

Los Angeles Football Club buscan su primer título internacional, su mejor resultado previo fue el subcampeonato en la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 donde cayeron con Tigres 2-1, el equipo donde milita el mexicano Carlos Vela buscará fortalecerse como local y dar una campanada inspirándose en lo que realizó en la edición pasada de este certamen otro equipo de la MLS los Seattle Sounders que derrotaron a los Pumas con un global de 5-2, aunque luce complicado trataran de igualar la hazaña.

