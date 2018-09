Responde Lainez a burlas por su estatura

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Lainez quien recientemente fuera objeto de burla por su estatura, por parte del jugador estadounidense Matt Miazga, se expresó respecto a la incómoda situación que trascendió en redes sociales.

De acuerdo con SDP Noticias, el joven que sólo tiene 18 años pero que juega y declara como si tuviera 40, y quien debutó con el Tri durante la reciente Fecha FIFA demostrando habilidad y desparpajo, no se dejó perturbar por los recientes insultos.

Lo más importante, es que Lainez exhibió los tamaños y la madurez necesaria para encarar esta clase de duelos. El episodio puso a prueba su temple, el defensor de Estados Unidos, Matt Miazga, comenzó a burlarse de su estatura con palabras y ademanes como una clara provocación durante el encuentro.

Sin embargo, el joven del América dejó en claro que este tipo de mofas e insultos se quedan en la cancha y no son propios del futbol profesional, por lo tanto, descartó que guarde algún tipo de rencor contra el zaguero norteamericano.

El siempre picante duelo entre 🇲🇽#México y 🇺🇸#EEUU sumó un nuevo capítulo. El defensor #Miazga se cruzó con el hábil #Lainez y le hizo ver muy claro los centímetros que los separaban. pic.twitter.com/QyhiFMgRAG — doble amarilla (@okdobleamarilla) 12 de septiembre de 2018

“Para mí no fue ni una ofensa ni nada. El partido estaba muy reñido y pues, bueno, a mí la verdad me da igual eso. Lo importante es lo que se hizo en la cancha, el trabajo. Y cada quien tiene su forma de pensar”, declaró Lainez.

Y agregó al término del partido: “No todos vamos a ser de la misma estatura. Unos somos más pequeños, otros son altísimos, otros son medianos. Pero, bueno, no pasa nada. Es algo totalmente del fútbol. A mí no me ofende de ninguna manera, él capaz está con su gente, no sé. Yo tranquilo. No se me hace una ofensa como tal”.

Tras lo visto después de este par de choques amistosos, Diego se ganó el derecho de volver a ser convocado de cara a los compromisos que el Tricolor disputará durante el mes de octubre, presumiblemente ante Costa Rica y Chile.