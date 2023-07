Leagues Cup Fecha 1: Philadelphia vs Tijuana ¿Cómo llegan los equipos?

Philadelphia y Tijuana, se medirán por la primera jornada de la Legues Cup 2023, se celebrará el sábado 22 de julio a las 18:00 horas (Horario del centro de México) en Subaru Park.

The Union llegan con el ánimo a tope luego de que la semana pasada vencieran 2-1 al NYC FC, con lo cual se consolidaron en la parte más alta en la presente campaña de la MLS en la Conferencia Este, marchan como terceros con 12 victorias, cuatro igualadas y siete derrotas.

Los Zolos ahora buscarán ser uno de los protagonistas de la Leagues Cup, una ventaja adicional que tendrán para este partido de debut es que tendrán la localia, los dirigidos por Jim Curtin, quieren consolidarse a nivel internacional por lo que irán con todo por este certamen.

#MLSAllStar Week has been a dream!



Can't wait for tonight 😎 #DOOP | @MLS pic.twitter.com/R9jubh6Ywa