LeBron James logra récord, pero Cavaliers se queda sin la victoria

Estados Unidos.- JR Smith protagonizó un insólito error en los minutos finales del último cuarto del primer partido de las finales de la NBA, entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors.

A falta de 4.7 segundos, George Hill tuvo dos tiros libres para darle la victoria a su equipo, sin embargo, falló el segundo y, tras la recuperación, Smith, despistado, perdió tiempo pensando que su equipo estaba ganando el partido, informa el portal Infobae.

Finalmente, los Warriors sobrevivieron en la prórroga (124-114) al ciclón LeBron James, autor de 51 puntos, mejor marca de su carrera en playoffs y se quedaron con el primer punto.

"Me han preguntado si he hablado con JR al respecto y ya he dicho que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Tomamos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos cuál era el marcador. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba JR", fueron las palabras de King James en la conferencia de prensa posterior.

LeBron James sobre el final: "Creía que todos estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo, no sé le pasó por la cabeza. Pero tenemos que seguir adelante, el partido termino y no voy dejar de confiar en JR o en ninguno de mis compañeros." pic.twitter.com/ITOkXiAZny — NBA Para Todos (@NBAEnLinea_) 1 de junio de 2018

El protagonista de la curiosa acción también dio declaraciones e intentó defenderse: "El partido estaba empatado y teníamos un tiempo muerto", se justificó. "Traté de hacerme un espacio, porque tenía a Kevin Durant delante de mí (…) Entonces miré a LeBron y me pareció que iba a pedir un tiempo muerto, así que me paré y ya no hubo tiempo para más".

Tras aquel error, el partido se fue a la prórroga donde los locales se impusieron por 124 a 114 y se quedaron con el primer punto de las finales. "El partido ya ha acabado. Tuvimos nuestras oportunidades y nunca voy a criticar ni a JR ni a ninguno de mis jugadores", concluyó LeBron James.

De esta forma, con 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en 47 minutos y medio, LeBron firmó una actuación estelar, y se convirtió en el sexto jugador de la historia en superar la barrera de los 50 puntos en unas finales, sin embargo, los Golden State Warriors lograron vencer a los Cleveland Cavaliers.

Solo otros cinco jugadores en la historia (Elgin Baylor, Michael Jordan, Rick Barry, Jerry West y Bob Petit) habían sido capaces de alcanzar los 50 puntos en un partido de las finales de la NBA.