Lewis Hamilton cierra etapa en Mercedes con emotiva despedida en Abu Dhabi

Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, cerró un capítulo histórico con el equipo Mercedes tras disputar su última carrera con las Flechas Plateadas en el Gran Premio de Abu Dhabi. El británico, quien logró una impresionante remontada al pasar del puesto 16 al cuarto, dejó una huella imborrable en la escudería alemana.

Durante la vuelta final, Hamilton realizó donas en señal de despedida, se arrodilló frente a su monoplaza W15 y se tomó fotografías con cada integrante de su equipo. Las palabras de Toto Wolff, jefe de Mercedes, resonaron en la radio del equipo: "Te amamos y siempre serás parte de esta familia, y si nosotros no podemos ganar (en 2025), tú debes ganar" .

Hamilton, visiblemente conmovido, expresó:

What started as a leap of faith turned into a historic journey !!! It’s been real, I love you all ✌🏾 pic.twitter.com/ZrPKmEAzyG