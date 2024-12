Liam Lawson responde a críticas tras reemplazar a Checo Pérez en Red Bull

Liam Lawson, el nuevo piloto de la escudería Red Bull, ha enfrentado una ola de críticas desde que fue anunciado como el sustituto del mexicano Sergio "Checo" Pérez.

El joven neozelandés de 22 años confesó en una entrevista con The Times que no esperaba la magnitud de los comentarios negativos en su contra.

Tras una complicada temporada en la que Checo Pérez enfrentó diversos problemas con el RB20, su contrato no fue renovado, dejando una profunda tristeza entre sus seguidores.

Muchos fanáticos mexicanos expresaron su enojo e incredulidad en redes sociales, lanzando críticas tanto al equipo austriaco como al recién nombrado piloto.

Lawson, quien está a punto de asumir un papel clave en Fórmula 1, se mostró sorprendido por el rechazo.