Red Bull deja a Liam Lawson como reemplazo de ‘Checo’ Pérez

Red Bull ha tomado una decisión clave para su futuro en la Fórmula 1: Liam Lawson será el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen a partir de 2025.

El joven piloto neozelandés reemplazará a Sergio Pérez, quien sorprendió al anunciar su salida inmediata del equipo tras llegar a un acuerdo, pese a que aún le quedaban dos años de contrato.

La decisión de Red Bull no fue fácil. Cuando evaluaron un cambio en su alineación, el equipo redujo sus opciones a dos pilotos: el prometedor Lawson y el japonés Yuki Tsunoda, ambos parte de su programa de desarrollo.

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu — Formula 1 (@F1) December 19, 2024

Finalmente, Lawson se destacó como la elección ideal, gracias a su desempeño como sustituto en el equipo Visa Cash App RB (antes AlphaTauri), filial de Red Bull.

En 2023, asumió el volante durante cinco carreras tras la lesión de Daniel Ricciardo, dejando una gran impresión. Su papel como reemplazo continuo desde el Gran Premio de Estados Unidos en 2024 consolidó su posición como un talento emergente digno de la categoría reina del automovilismo.

Acerca de su integración, Lawson declaró que ser anunciado como piloto de Red Bull es un sueño hecho realidad.

“Esto es algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Quiero dar un enorme agradecimiento a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han sido una parte fundamental de mi preparación para este siguiente paso”.

You’re not moving far away… give us a wave in the paddock 👋#F1 #VCARB #LiamLawson pic.twitter.com/AWAsfxA0fn — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) December 19, 2024

El neozelandés agradeció a Christian Horner, Helmut Marko y al resto de la escudería por creer en él y darle una oportunidad de demostrar su potencial a su lado.

“Estoy súper emocionado de trabajar junto a Max y aprender de un campeón del mundo, no tengo dudas de que aprenderé mucho de su experiencia. ¡No puedo esperar para comenzar!”.

Por su parte, Christian Horner, director del equipo y CEO de Oracle Red Bull Racing, comentó que las actuaciones de Liam durante su período en Visa Cash App RB demostraron que ‘no solo es capaz de lograr grandes resultados, sino que también es un verdadero competidor, que no teme enfrentarse a los mejores y salir victorioso’.

“Su llegada continúa la larga historia del equipo de promover desde dentro del Programa Junior de Red Bull, siguiendo los pasos de pilotos campeones y ganadores de carreras como Sebastian Vettel y, por supuesto, Max Verstappen”, detalló. “No cabe duda de que competir junto a Max, un campeón cuádruple y sin duda uno de los mejores pilotos que hemos visto en la F1, es una tarea desafiante, pero estoy seguro de que Liam estará a la altura del desafío y logrará resultados sobresalientes para nosotros el próximo año.”

Lawson in ➡️

Checo out ⬅️



Red Bull's 2025 line-up is now locked in 🔒#F1 pic.twitter.com/yFOYcx0iIt — Formula 1 (@F1) December 19, 2024

Con información de Red Bull Racing