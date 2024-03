Libre de ataduras: Red Bull se pronuncia sobre estancia de Verstappen

Los excelentes resultados de Max Verstappen lo posicionaron como el campeón de oro de Red Bull Racing, escudería que lo ha tenido bajo su ala desde hace ya unos años.

Pese a ser su ‘huevo de oro’, el futuro de Verstappen podría dar un giro inesperado, en caso de que él así lo decida.

Aunque tiene contrato hasta 2028, la lucha de poder que protagonizan el jefe del equipo de las bebidas energéticas Christian Horner, el asesor Helmut Marko, su padre Jos Verstappen y Oliver Mintzlaff, dueño del 49 por ciento de la franquicia, podría cambiar los planes del tricampeón de la Fórmula 1.

Para los de Milton Keynes sería un duro golpe perder a uno de los mejores pilotos que han desarrollado en los últimos años con sus tres títulos en la Máxima Categoría, sin embargo, no se opondrán a una posible salida.

“Es como cualquier cosa en la vida: no puedes obligar a alguien a estar en algún lugar solo por un pedazo de papel. Si alguien no quería estar en este equipo, entonces no vamos a obligar a alguien, en contra de su voluntad, a estar aquí. Eso se aplica ya sea un operador de máquina, un diseñador o alguien en una de las funciones de soporte que se ejecuta en el negocio”.