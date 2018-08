La liga europea inicia con: Manchester United y Leicester City

Agencia

INGLATERRA.- Las actividades en las ligas europeas inician este viernes con el encuentro entre Manchester United y Leicester City, duelo de apertura de la Premier League.

El conjunto Red Devil viene de completar una pretemporada en la que disputaron seis encuentros y tuvieron un récord de dos victorias (Real Madrid y AC Milán), dos empates (San José Earthquakes y América) y dos derrotas (Liverpool y Bayern Múnich).

Por otro lado, los Foxes tuvieron cinco partidos de preparación para el inicio liguero, en los que consiguieron dos triunfos (Lille y Notts County), dos empates (Valencia y Akhisarspor) y una derrota (Udinese).

Durante el mercado de fichajes, el Manchester United reforzó su plantilla con tres jugadores (Fred, Diogo Dalot y Lee Grant), mientras que el Leicester trajo a cuatro a los futbolistas Danny Ward, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Rachid Ghezzal.

La última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue en un partido de liga, que terminó empatado con un marcador de 2-2; el español Juan Mata marcó doblete para el conjunto de Manchester, en tanto que Jamie Vardy y Harry Maguire hicieron lo propio para Leicester.

Este viernes 10 de agosto, Manchester United recibe a Leicester City en el estadio Old Trafford a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

