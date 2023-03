Liga MX: Cuándo y dónde ver el ‘Clásico nacional’ de la jornada 12

A partir de este viernes, da inicio a los partidos correspondientes de la Jornada 12 del torneo de clausura del clásico nacional del 2023 de la Liga MX.

Las jornadas del fútbol quedan de la siguiente forma: tres partidos dando inicio hoy viernes 17 de marzo, tres el sábado 18 y también tres el domingo 19 de marzo, por lo tanto ¿Ya tienes tu quiniela?

Viernes 17 de marzo

Sábado 18 de marzo

Domingo 19 de marzo

horarios y canales de transmisión para la jornada 12 de Liga MX

Puebla vs Atlas

Xolos vs Toluca

Mazatlán vs Necaxa

Cruz azul vs San Luis

Tigres vs Rayados - Clásico Regio

Chivas vs América - Clásico Nacional

Pumas vs Pachuca

Querétaro vs Juárez

León vs Santos pic.twitter.com/JHbXJ3vujL