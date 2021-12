Liga MX: Diego Valdés nuevo refuerzo del América

América confirmó a Diego Valdés como nuevo refuerzo del equipo, tras un año que no pintó a favor de los azulcrema, a pesar de marchar en los primeros planos, lamentablemente no pasaron de los cuartos de final en el Guardianes 2021 y Apertura 2021.

Después de ser oficializado como refuerzo para la clausura 2022, el futbolista tiene muy claro que llega al Nido para ganar títulos y eso buscará.

🦅 | Diego Valdés es nuevo refuerzo del América de cara al Clausura 2022.

¡Bienvenido, Diego!#SiempreÁguilas 🔵🟡 #ValdésEsÁguila pic.twitter.com/n2BT2jELLE — Club América (@ClubAmerica) December 15, 2021

"Imagino muchas cosas, lograr muchas cosas, vengo a sumar a esta institución, a mis compañeros, a qué nos vaya bien, a levantar copas, a ganar cosas para así quedar con una marca en el club que eso también como jugador y como institución", aseguró Valdés en entrevista con el Club América.

Además, Diego mencionó sobre el paso de otros jugadores chilenos, entre ellos, Iván “Bam Bam” Zamorano, quien formó parte del equipo entre 2001 y 2002, y destacó que llega con la misma ilusión de triunfar y hacer las cosas bien.

"Me ilusiona mucho llegar acá, creo que ya todos sabemos la importancia que tiene el club muy ilusionado que nos vaya bien como grupo y creo que me entero con mi grupo de trabajo con mi representante que me avisan que hay una opción de venir acá la tomé de la mejor manera y feliz de estar acá", añadió el futbolista andino.

"En Sudamérica se sabe mucho de América, al llegar acá comentaron muchas cosas importantes también del club, claro también, cómo tú dices, sabemos los jugadores que han jugado acá, la importancia que han hecho las cosas bien como Iván Zamorano que ha hecho las cosas bien en su momento, vengo con la misma ilusión de ellos, que nos vaya bien, como te dije anteriormente, en lo grupal que consigamos cosas muy importantes, que siga creciendo el club aún más, para eso estoy".

🎥 | "Vengo con la ilusión de que nos vaya bien. Que consigamos cosas importantes y que el Club siga creciendo."

Las primeras palabras de Diego Valdés en su llegada al Nido de Coapa. 🦅



📺 | https://t.co/cFS9l6YCd6#SiempreÁguilas 🔵🟡 #ValdésEsÁguila pic.twitter.com/6BRYE4ptSH — Club América (@ClubAmerica) December 16, 2021

Diego Valdés recordó al América como rival

Valdés aseguró que cuando estaba en Santos Laguna los entrenamientos eran más intensos para los duelos ante América, por lo que ahora que está en las Águilas sabe que deberá triplicar esfuerzos.

"Cuando uno se va a enfrentar a América o a varios equipos el futbol se prepara siempre de la mejor manera en la semana y ahora me toca estar acá tendré que prepararme el doble o el triple se puede decir, para estar yo al nivel de los partidos que sabemos que son muy competitivos acá en la liga, sabemos que la liga está muy avanzada, sabemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera y tenemos que estar a la altura al nivel de tope hasta arriba y si queremos pelear a estar en los primeros lugares y llegar a la final tenemos que estar al cien", comentó.

(Con información de ESPN y TUDN)

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

NBA: LeBron James lidera triunfo de Lakers sobre los Mavericks

Lo primero es mi salud: El ‘Kun’ Agüero anuncia su retiro del fútbol

CMB: 'Canelo' el mejor boxeador del año