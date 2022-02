Liga MX: Fechas, horarios y canales de la Jornada 6 del Clausura 2022

Las noches mágicas de la Liga MX continúan, este viernes 18 de febrero se jugará la sexta Jornada del Clausura 2022. Hasta el momento, Pueblas y Atlas se mantienen como líderes generales del torneo; Santos se ha posicionado hasta el final de la tabla por su mal rendimiento, aunque América les sigue muy de cerca.

El encuentro entre Puebla vs Monterrey dará inicio a la jornada, seguido por el Juárez vs Santos y Tijuana vs Nexaca. ¿Cómo se moverán los lugares este fin de semana? Aquí te compartimos la agenda futbolera para este fin de semana.

¿Dónde y cuándo ver la Jornada 6 de la Liga MX?

Viernes 18 de febrero

Puebla vs Monterrey Horario: 19:00 horas** Transmisión: TV Azteca Juárez vs Santos Horario 21:00 horas** Transmisión: TV Azteca y TUDN Tijuana vs Necaxa Horario: 21:00 horas** Transmisión: Fox Sports

Sábado 19 de febrero

Querétaro vs Mazatlán Horario: 17:00 horas** Transmisión: Fox Sports Tigres vs San Luis Horario: 19:00 horas** Transmisión: TUDN León vs Chivas Horario: 21:00 horas** Transmisión: Claro Sports y Fox Sports

Domingo 20 de febrero

América vs Pachuca Horario: 19:00 horas** Transmisión: TUDN Toluca vs Cruz Azul Horario: 18:00 horas** Transmisión: TUDN Atlas vs Pumas Horario: 20:00 horas** Transmisión: TV Azteca, TUDN y Afizzionados

(**Horario del Centro de México)

Liga MX: tabla general tras 5 jornadas

