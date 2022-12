Lionel Messi, máximo goleador de Argentina en mundiales

Lionel Messi se convirtió este martes en el máximo anotador de la selección Argentina en los mundiales al alcanzar las 11 conquistas, con el penal que convirtió para abrir el marcador en el duelo de semifinales contra Croacia.

El capitán de la Albiceleste también igualó el récord del alemán Lothar Matthäus como el jugador con más presencias en la historia del torneo.

Messi anotó a los 34 minutos para romper el empate que mantenía con el también delantero Gabriel Batistuta. El astro argentino de 35 años sumó 25 partidos en mundiales al iniciar en el once titular de Argentina ante Croacia en el estadio Lusail.

La Pulga está disputando su quinta Copa del Mundo, misma marca que el legendario futbolista alemán. Debutó en Alemania 2006 y jugó en forma consecutiva las ediciones 2010, 2014, 2018 y 2022.

Por su parte, Matthäus inició su trayectoria mundialista en España 1982 y luego disputó las ediciones 1986, 1990 —fue campeón—, 1994 y 1998.

🇦🇷 Argentina's new all-time leading goalscorer at the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kZkMG2BxW3