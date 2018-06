¡Ya están listos! Alemania anuncia su lista de convocados

Agencia

FRANKFURT.- A 10 días de que comience la Copa Mundial de Rusia 2018, el técnico alemán Joachim Löw descartó de la lista definitiva a Bernd Leno, Jonathan Tah, del Bayern Levekusen, Leroy Sané, del Manchester City, y Nils Petersen, elemento del Friburgo.

El entrenador, quien logró el campeonato del mundo la edición pasada, lamentó la decisión, ya que desde su óptica, los elementos que quedaron fuera tienen gran calidad y podrían haberle aportado mucho a la "Mannschaft".

"Hay días más bonitos en la vida de un seleccionador que el de mandar a cuatro jugadores a casa. Seguimos convencidos de que tienen mucha calidad. Sabemos que están decepcionados, pero tampoco ha sido una decisión fácil para nosotros", declaró.

Con esto, el primer rival de la selección mexicana llegará a la justa mundialista con la siguiente lista de convocados:

Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-André Ter Stegen

Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Matthias Ginter, Mats Hummels, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich

Sami Khedira, Julian Draxler, Toni Kroos, Mesut Özil, Marco Reus, Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan.

Timo Werner, Thomas Müller, Julian Brandt, Mario Gomez.

💬🎙 Löw: "I want to thank the players for their efforts. They all have added a value to this team!" #BestNeverRest pic.twitter.com/lyeftiW9hO