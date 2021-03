Luchador mexicano acusado de violencia podría ir a Tokio

Adrián Alberto Basilio Rodríguez

MÉXICO.- El luchador mexicano Andrés Vargas continúa en el proceso clasificatorio interno para quedarse con la plaza de los 77 kilos que él mismo ganó para el país el año pasado, en la modalidad grecorromana para Tokio 2020, pese a que se le sigue un proceso legal en Querétaro por violencia doméstica.

El presidente de la Federación Medallistas de Luchas Asociadas, Guillermo Díaz, explicó este lunes en videoconferencia que el deportista podría participar en el segundo filtro nacional en fecha por definir, al margen de que hay un proceso en su contra por una agresión física que le propinó a su entonces pareja sentimental el pasado 27 de octubre, porque no tiene en su poder una sentencia condenatoria y además la Comisión de Honor y Justicia de la federación no ha emitido su resolución.

"Andrés ganó la plaza para el País, y sí tiene una cuestión judicial de la cual ya notificamos al Comité Olímpico Mexicano y a la Conade. Está bajo un proceso judicial y presentó un amparo federal para poder participar en el Nacional de Guadalajara (la primera semana de marzo).

"Nosotros no podemos negarle la participación hasta que no presente el proceso finalizado que no sabemos cómo se encuentre actualmente esta situación con él", expuso Díaz, quien estuvo acompañado del abogado de la federación, Álvaro Herrera.

"Hay un proceso de investigación y sanción al interior de la federación pero seguimos recabando información. Ya hay Comisión de Honor y Justicia pero el deportista no ha tenido derecho de audiencia", dijo el abogado.