Luchadora de la UFC golpea a ladrón

CIUDAD DE MÉXICO.- Un asaltante eligió a la víctima equivocada y trató de robarle el teléfono celular a la luchadora de artes marciales mixtas Polyana Viana, quien lo golpeó y sometió antes de entregarlo con las autoridades.

La peleadora brasileña, que ha sostenido dos combates con empresa UFC en la categoría de peso paja, relató que estaba esperando un Uber afuera del edificio donde vive cuando el sujeto se le aproximó sin que ella se diera cuenta.

“Cuando lo vi se sentó junto a mí. Me pidió la hora, se la dije y me di cuenta que no se iba a ir. Me puse el celular en la cintura y me dijo, ‘dame el teléfono. No intentes reaccionar porque estoy armado.’ Entonces puso su mano sobre el arma, pero noté que estaba muy suave.”, relató Polyana Viana.

Con gran temple, la luchadora de 26 años utilizó sus conocimientos en jiu-jitsu para atacar al ladrón y de inmediato someterlo para esperar la llegada de las autoridades.

Él estaba muy cerca de mí. Entonces pensé que si era un arma no le daría tiempo de sacarla. Me levanté y le lancé dos puñetazos y una patada. Él cayó al suelo y le apliqué una toma. Después lo senté en donde estábamos antes y le dije que esperaríamos a la policía.”

Momentos después, Polyana Viana descubrió que el ‘arma’ con la que la pretendían asaltar era un pedazo de cartón recortado en forma de pistola.