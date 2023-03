Luis Chávez quiere dejar atrás el fracaso del Tri en Qatar

El mediocampista de la Selección Mexicana, Luis Chávez, ya no quiere pensar en el fracaso del Tri en Qatar 2022.

El volante reveló que lo sucedido en el Mundial anterior, al no superar la Fase de Grupos, no se ha hablado en la primera concentración con el nuevo timonel del Tri, Diego Cocca.

El jugador mexicano consideró que la afición sigue pesando en el Estadio Azteca pese a la presión que ha vivido el equipo en los últimos partidos en su casa.

"Al menos a mí me ha tocado ver esos partidos por televisión, en el Azteca no me ha tocado jugar ahí, la gente sí pesa, me ha tocado jugar ahí contra America, Cruz Azul, y sí pesa; a lo mejor con Selección apoyan más", apuntó.