Allá nos vemos, parceros: Maluma cantará en el Mundial

MÉXICO.- Antes de ser cantante, Maluma iba a ser futbolista. Esa historia la han contado él y su papá, la persona que más lo motivó hace algunos años a estar en la cancha. Sin embargo, su amor por la música y la consolidación de Medellín como un centro del género urbano en el mundo provocó que 'el paisa' cambiara el balón por el micrófono. A Maluma la música “lo elevaba, lo transportaba a otro mundo”, dijo alguna vez en una entrevista, y por eso se decidió por ella.

Está cerca de correr de nuevo en la cancha, pero no como volante por la izquierda, sino que juntará las que son sus dos pasiones: el fútbol y la música. Esto será cuando se dé a conocer la canción que el paisa hará con Coca Cola para la fiesta del fútbol de este año en Rusia.

En las últimas ediciones de la copa del mundo, esa compañía ha invitado a diferentes artistas a interpretar una canción que, aunque no es la oficial del mundial, han logrado transmitir el espíritu de ese encuentro.

Maluma ya se lo confirmó al programa Un nuevo día, de Telemundo. “Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de trabajar con Coca Cola para la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos para Rusia. Allá nos vemos, parceros”.

Canción oficial

Otro artista confirmado por la compañía de bebidas es el estadounidense Jason Derulo, quien interpretará la canción oficial del mundial, llamada Colors, que se conocerá este 16 de marzo, y de la que ya se han mostrado algunos adelantos.

Las últimas ediciones del mundial de fútbol han traído más de una canción; la más reciente fiesta mundialista en Brasil, en 2014, tuvo nueve canciones, aunque la llamada oficial fue en la que participaron Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte. Esa vez, Shakira también hizo una de las canciones, que sumó más visualizaciones que la oficial, fue La La La. Adicionalmente sonó La copa de todos, interpretada por la mexicana Paty Cantú y los reguetoneros Wisin, Speto y el compositor David Corey.

En 2010 la canción de la compañía de gaseosas la cantaron K`Naan y el español David Bisbal, se llamó Wavin’ Flag. Ese año hubo tres, las dos restantes fueron el famoso Waka Waka de Shakira, la oficial, y Grito mundial, cantada por Daddy Yankee.

Con información del portal El Colombiano