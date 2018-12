Maradona pierde a su ‘mano derecha’ en Dorados

Agencia

CULIACÁN, Sinaloa.- Como parte del cuerpo técnico de Diego Armando Maradona, Mario García concluyó su compromiso con Dorados de Sinaloa y su futuro es incierto

De acuerdo con información de ESPN, el auxiliar de 'El Pelusa' reveló cuál es su situación y se mantendrá a la espera ante una posible propuesta del cuadro culichi.

“Acabó el convenio, me vine a México, saludé a todos los muchachos que descansaron en este corto descanso; me despedí de ellos, de Diego, de Luis Islas. Me parece que se citó al equipo el 17 de diciembre y pues, triste por los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo, un gran repunte en el torneo y merecían redondear siendo campeones”, dijo.

"Estoy en espera. Aún no sé qué haré, nadie me ha invitado a ningún lado todavía. Soy entrenador y tengo la inquietud de seguir desarrollando este método al que le tengo mucha confianza, el que puede hacer crecer mucho al jugador", indicó.

“Es evidente que hay interés de que siga, pero soy entrenador y es normal que ahora que acabó el convenio, tenga el interés de tomar otro rumbo”, mencionó.

Pese a todo, señaló que se va satisfecho por su aporte en el cuerpo técnico de Diego Armando Maradona, donde se le contrató justamente para que pudiera ser una referencia para el astro argentino.

“La directiva, la institución, los jugadores me demuestran que estuvieron contentos con lo poco o mucho que les pude aportar, pero yo soy otro boleto, mi contrato acabó el domingo y pues para lo que me pidieron de ayudar a Diego e Islas en su llegada, ya lo cumplí con honestidad y lealtad. Ya el tiempo que Dorados me pidió estar lo cumplí y bueno, a darle para adelante”, expresó.

Acerca de si Diego Armando Maradona continuará al mando del 'Gran Pez', García dijo que el astro argentino tiene deseos de seguir encabezando el proyecto del cuadro culichi.

"Para mí seguirá; no sé si ya hay arreglo con la directiva. Habló con los muchachos de que quería que todos siguieran y la verdad que Diego hizo un gran trabajo, logró un equipo muy unido, fuerte y convencido”, mencionó.