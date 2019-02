Maradona acusa a la FIFA de tratarlo “como a un perrito”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que se terminó la luna de miel de Diego Maradona con la FIFA que preside Gianni Infantino. El actual técnico de Dorados anunció su renuncia al equipo de las leyendas y lanzó una fuerte advertencia de contar lo que sabe sobre supuestos manejos en la Federación Internacional de Fútbol.

"La mandé una carta a Infantino diciéndole que renunciaba al equipo de las leyendas porque desde que se fueron Blatter y Grondona en la FIFA no cambió nada", tiró Maradona en conferencia de prensa luego de la derrota de Dorados sobre la hora ante Zacatepec por la Copa de México.

De acuerdo con información de Toda Pasión, Diego se había acercado a la FIFA en febrero de 2016 con la asunción de Infantino, que reemplazó a Joseph Blatter tras el escándalo del FIFAGATE. Participó de varios eventos como parte del equipo de las leyendas y se había mostrado conciliador con la nueva conducción. Pero con Diego todo dura poco.

"A los jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora sí voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva", advirtió enojado.

Maradona también se refirió al croata Zvonimir Boban, Secretario General Adjunto de la FIFA, por un supuesto malentendido que tuvieron meses atrás al encontrarse en el hotel donde hospedaban a jugadores leyendas del fútbol.

"Le quiero decir a Boban, que es parte de la FIFA y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el guapo vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino. No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas, porque creía en la gente, ahora ya no confío más", apuntó.

Maradona volvió a México la semana pasada y desde su llegada Dorados perdió los dos partidos. El domingo volverá a jugar por el torneo de Ascenso contra Cimarrones.