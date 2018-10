Matías Almeyda ‘le hizo el feo’ a tres equipos mexicanos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El estratega argentino, Matías Almeyda, estableció que tuvo buenas oportunidades para volver a dirigir en México, sobre todo porque fueron tres los equipos que le tendieron ofertas, además de aquellas que llegaron del extranjero, estas últimas que resultaban atractivas en la parte económica, sin embargo tuvo que rechazarlas para poder satisfacer sus deseos en lo deportivo.

De acuerdo con el portal Fútbol Total, el entrenador reveló que una de las ofertas más importantes que tuvo fue con Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien deseaba que tomara las riendas del Club León, sin embargo estableció que jamás existió una oferta económica como se manejó dentro de la prensa.

También te puede interesar: Almeyda se va la MLS, pero no le cierra la puerta al Tri

“Sí, yo estuve hablando con Jesús Martínez, obviamente soy un agradecido de ese dirigente porque sé que se ha alegrado a cada paso que he dado tanto en Chivas como en este nuevo proyecto que tengo”, expresó Almeyda para ESPN.

“En realidad sí hubo otro equipo que me llamó pero estaba en situaciones críticas en su momento con un entrenador y eso era lo que me frenaba. No quería aceptar ese tipo de propuestas. También se dijo algo de León, de la propuesta económica y la verdad no llegué ni hablar de la parte económica, vengo a un club que es de los que menos ha invertido y de los que menos paga en la Liga. El proyecto mío pasa por otro lado”.

El estratega indicó en programa para la cadena Fox, que en total fueron tres ofertas las que le realizaron del futbol azteca, sin embargo no quiso dar los nombres de los otros dos equipos.

“Tuve otras propuestas y les agradezco a los dirigentes que me han llamado, han sido de tres clubes. Les agradecí en su momento. Tuve la chance de dirigir en otras partes del mundo. Si bien era algo motivador en lo económico pero no me muevo por eso como China, Qatar, Emiratos Árabes, creo que elegí el lugar donde siento que me están demostrando credibilidad en el trabajo, estoy muy feliz de dar este paso como entrenador para mí para mi familia para mi cuerpo técnico estoy viviendo la felicidad que hacía rato no la tenía”, señaló.

“Lo de León, soy agradecido a Jesús Martínez, una persona que siempre ha estado, para mí va a ser uno de los mejores dirigentes que conocí sin haber trabajado con él. No se dio porque el campeonato estaba a la mitad, su entrenador se tuvo que ir. Yo quería algo desde cero, con una pretemporada, no estaba apurado por trabajar pero pude saber disfrutar de la espera que no sabía si lo iba a lograr”, finalizó.