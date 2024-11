McLaren se impone con 1-2 en la Sprint del GP de Brasil 2024

Este sábado, McLaren dominó la Carrera Sprint en el Circuito de Interlagos, logrando un impresionante 1-2 en la antesala de la clasificación para el Gran Premio de Brasil de la temporada 2024 de la F1.

Oscar Piastri lideró toda la competencia, marcando la vuelta rápida, y cedió la pole position a su compañero Lando Norris en las últimas dos vueltas.

Con este desempeño, ambos pilotos de McLaren, al volante del MCL38, sumaron 15 puntos cruciales para los Campeonatos de Pilotos y Constructores.

Max Verstappen, quien había sido el único ganador de Sprints este año (con victorias en China, Miami, Austria y Austin), se posicionó tercero, acumulando seis puntos.

El neerlandés batalló desde la largada con Charles Leclerc, pero el piloto monegasco no le cedió ninguna ventaja, hasta que en la vuelta 18 lo pudo pasar para meterle presión a los líderes naranja en el Circuito de Interlagos.

Cabe destacar que Verstappen fue investigado por una infracción relacionada con el Virtual Safety Car.

George Russell y Pierre Gasly finalizaron en la sexta y séptima posición respectivamente, mientras que Sergio Pérez avanzó para sumar más puntos a la cuenta de Red Bull, ocupando el octavo lugar.

Después de su incidente en el Gran Premio de la Ciudad de México, Sergio Pérez luchó con Liam Lawson por el último lugar en la zona de puntos.

Pérez intentó adelantar al piloto de Racing Bulls, pero se pasó en la maniobra, permitiendo que Lawson mantuviera su posición. Finalmente, en la vuelta 20, el tapatío logró concretar el adelantamiento y asegurar el punto.

A pesar de haber arrancado en el décimo tercer lugar, el piloto mexicano se recuperó bastante bien.

LAP 24/24 (END OF RACE)



This is the order they crossed the line 👀 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/xZFwJx8tjX