Se quedó con las ganas: Memo Ochoa ya no fichará con Napoli

Agencia

Ciudad de México.- La llegada de Guillermo Ochoa al Napoli parecía inminente. El mexicano jugaría el playoff de la UEFA Champions League con el Standard Liége y después ficharía por los 'Azzurri', pero todo quedó en un sueño.

El presidente del equipo, Aurelio De Laurentiis, fue contundente en una entrevista que concedió a Radio Kiss, estación oficial del club, según el portal Fox Sports.

"Me gusta Ochoa, tuvimos una reunión en Dublín con su agente (Jorge Berlanga), pero no tiene pasaporte comunitario. Tenemos el problema de los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea. Protegeremos la portería con un elemento de nivel, pero si tomamos a Ochoa, abandonamos a Santiago Arias", indicó.

Esto quiere decir que 'Paco Memo' ocuparía una plaza de extranjero, razón suficiente para que el Napoli prescinda de sus servicios, pues no cuenta con más plazas para foráneos; la liga italiana permite apenas tres registros de este tipo.

“Seguimos a Ospina, Ochoa y Mignolet, que es un gran arquero. A Tatarusanu también: eran los 4 nombres en la lista. A Ochoa, sin embargo, ya no lo considero más porque no es ciudadano de la Unión Europea y Malagò (Presidente del Comité Olímpico Italiano), no tiene intención de cambiar el fútbol italiano”, declaró el directivo.

De Laurentiis aceptó que para el club es inminente la llegada de un arquero, por lo que ya tiene otros dos candidatos para el puesto: David Ospina "con quien están negociando" y Simon Mignolet.

Guillermo Ochoa no ha podido hacerse con el pasaporte comunitario porque sólo pasó tres años en Francia, con el Ajaccio, y el periodo de residencia para solicitarlo en aquel país es de cinco años; por otro lado, aunque en España sí completó el tiempo de estancia, de 24 meses, aún no se ha liberado el trámite.