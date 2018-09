¿Sueñas con ver a Messi y CR7 juntos? Beckham podría cumplirlo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El sueño de varios aficionados de ver jugar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo podría ser cumplido por David Beckham, propietario del Internacional Miami FC, de la MLS.

De acuerdo a SDP Noticias, el exfutbolista tendría pensado armar un trabuco en la escuadra que comenzará a competir en 2020, pues haría todo lo posible por fichar a los dos jugadores más dominantes de la última época. “Quiero crear el equipo más grande de Estados Unidos Unidos y para eso debemos atraer a algunos de los mejores jugadores”, afirmó Beckham, abriendo especulaciones de todo tipo, ya que The Times reveló que Messi y Ronaldo serían sus principales apuestas.

Por si fuera poco, hace unas semanas Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia, aceptó su interés por vestir los colores del Miami cuando haya terminado su ciclo en Europa. “Si Beckham me quiere en su equipo, iré. Me gustaría acabar mi carrera en la MLS”.

Lógicamente, esta constelación de estrellas tendría que ser dirigida por alguien de prosapia, en ese sentido, el ex del Manchester United incorporaría a su club a Zinedine Zidane, tal y como reveló The Mirror.

Cabe señalar que dicha opción no es nada descabellada, toda vez que Beckham y Zidane, quien ganó tres Champions League de forma consecutiva con el Real Madrid, coincidieron en el conjunto merengue en la fabulosa época de Los Galácticos.

