Messi inicia el año con fuerza: se está 'llevando' enero

ESPAÑA.- Leo Messi acabó 2018 siendo el máximo goleador del año en el mundo con 51 dianas entre club y selección, dos más que Cristiano Ronaldo. Por cuarta vez en su carrera fue el máximo artillero de enero a diciembre. El récord histórico data de 2012 con los 91 goles que superaron los 85 de Gerd Müller en 1972 pero también fue el mejor en 2010 (60) y 2016 (59).

Hoy, en el primer partido de 2019, el argentino solo concibe el triunfo en Getafe para seguir acercándose a su décima Liga y, si puede, a su sexto ‘Pichichi’. Con 15 tantos y 10 asistencias de gol, no hay otro jugador en las cinco principales Ligas que le supere en ambos capítulos. Los precedentes son halagüeños para los aficionados culés, ya habituados a ver a Messi romperla en los arranques de año. Leo fue el autor del primer tanto en Liga en 2016, 2017 y 2018 en un enero que se le da de maravilla. Es el mes en que más goles ha marcado con 77 en su haber en 81 encuentros, igualado con el mes de marzo en 65 encuentros. Enero también es su mes predilecto en el apartado de asistencias de gol con 37, dos más que en septiembre.Las primeras semanas de año han sido testigo además de muchos recitales. El terror para los rivales a balón parado llegó a marcar de falta directa en tres partidos consecutivos en 2017: en Bilbao en Copa, en Villarreal en Liga y nuevamente contra el Athletic en Copa. Todo, en una semana, indica el portal de noticias Medio Tiempo.

Por si fuera poco, Messi ha acostumbrado al personal a meter un ‘hat-trick’ en enero. De 2009 a 2013 no falló metiendo sendos tripletes ante Atlético de Madrid (0-3), Tenerife (0-5), Betis (5-0), Málaga (1-4) y Osasuna (5-1). En 2014, saliendo de una lesión de dos meses, no pudo salirse pero en 2015 volvió por sus fueros ante el Deportivo (0-4) y en 2016 contra el Granada (4-0). En 2017 y 2018 no hubo triplete, como sí en su último desplazamiento en esta Liga frente al Levante (0-5). Aquel fue el 49º hat-trick’de su carrera (43 con el Barça y seis con Argentina)

A dos de los 400 en Liga

Leo aspira esta noche a alcanzar otra cifra redonda. En caso de endosar un doblete al Getafe, llegará a los 400 tantos ligueros en 434 encuentros. Ante los azulones suma 18 goles en 22 partidos con solo dos derrotas pero en los dos duelos del curso pasado ante el equipo de José Bordalás no pudo marcar. Eso sí, asistió a Paulinho en el 1-2 ‘in extremis’ en el Coliseum.