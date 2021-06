Mesut Ozil presume ser nuevo accionista del Necaxa

Francisco Esquivel Contreras

MÉXICO.- El equipo del Necaxa se convirtió en el primer club profesional mexicano en ofrecer acciones virtuales (tokens) para formar parte de la sociedad dueña del equipo.

A partir de este martes, el grupo de inversionistas encabezado por los empresarios Al Tylis y Sam Porter, la actriz Eva Longoria, el futbolista Mesut Ozil y el ligamayorista Justin Verlander ofrecieron al mercado la venta de "NFT" tokens intangibles que pueden ser comprados y vendidos como cualquier otra propiedad.

A través de sus redes sociales, el futbolista campeón del mundo en 2014 invitó a la comunidad a ser parte del proyecto, que se instaló como la primera sociedad en ofrecer ese tipo de activo virtual.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY