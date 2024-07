Mexicanos en París 2024: conoce los primeros logros y derrotas

A un día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, varios mexicanos han logrado las primeras victorias y otros, las derrotas amargas.

Goretti Zumaya y Edson Ramírez de tiro deportivo, se posicionaron en el séptimo lugar entre 28 duplas participantes en la prueba de 10 metros de rifle de aire, convirtiéndose en el equipo mejor clasificado del continente americano.

Aunque no lograron ingresar al grupo de las cuatro mejores duplas para competir por medallas, Ramírez y Zumaya recibieron un diploma olímpico.

Miguel de Lara Ojeda, quedó descalificado de la prueba de 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras haber realizado una ‘patada de delfín’, un movimiento que está prohibido en su categoría.