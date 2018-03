'Canelo' muestra tercer negativo en doping

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer el doping positivo en clembuterol por parte de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, previo a su pelea ante Gennady Golovkin, este jueves se dio a conocer que el pugilista mexicano sumó un tercer resultado negativo en exámenes posteriores, los cuales se añadirán a la investigación que realiza la Comisión Atlética de Nevada.

De acuerdo de un reporte de ESPN, el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, confirmó que ‘Canelo’ arrojó un resultado negativo en un tercer examen realizado el pasado 9 de marzo por la Agencia Voluntaria Antidopaje, el cual se suma a los realizados el pasado 2 y 5 de marzo en los que también dio resultados negativo al clembuterol.

Ante esta situación, la Comisión Atlética de Nevada analizará todas las evidencias, tomando en cuenta los últimos exámenes, para determinar si habrá o no la tan esperada pelea de desempate entre ‘Canelo’ y ‘GGG’, la cual se llevará a cabo el próximo 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Por su parte, mientras la investigación sigue su curso, ambos pugilistas seguirán preparándose en sus respectivos campamentos a la espera de la notificación oficial de organismo de Nevada.

Luego de que el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez diera positivo por clembuterol en un control antidopaje, el kazajo Gennady Golovkin mostró su descontento al Consejo Mundial de Boxeo por permitir pelear al tapatío el próximo 5 de mayo, publicó Milenio.

Cabe recordar que previo a la revancha, Álvarez dio positivo en una sustancia prohibida pero el organismo mundial del pugilismo aseguró que los nivel no son tan elevados para cancelar la pelea.

Asimismo, 'GGG' sentenció que esto habla del poco profesionalismo del 'Canelo' Álvarez y su equipo.

