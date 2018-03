Homero Simpson llega al cuadrilátero de la Triple A

Agencia

HIDALGO- Un nuevo personaje de la lucha libre mexicana se dio a conocer y ha causado sensación entre los aficionados de la Lucha Libre mexicana, pues se trata ni más ni menos que de ¡Homero Simpson!

De acuerdo con el portal El Debate, el gladiador apareció en una función de Pachuca, Hidalgo, y al finalizar su participación fue entrevistado por el canal de YouTube +LuchaTV donde reveló que lleva tres años llevando el nombre.

Pero no solo Homero Simpson está luchando en las arenas de México, sino que también pronto veremos a Bart y Lisa, de acuerdo con declaraciones del propio luchador.

“Es un poquito pesado representar a un personaje de caricatura porque la gente espera al borracho, al cómico de caricatura. Yo trato de hacer lo mejor de mi trabajo”, declaró el simpático gladiador.

Homero Simpson is my new favorite luchador. pic.twitter.com/h4RhSi9002