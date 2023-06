México vs Guatemala Partido Amistoso: Todo lo que debes saber

La Selección Mexicana sostendrá un encuentro de preparación ante su similar de Guatemala, el partido se disputará el miércoles 7 de junio en El Kraken en Mazatlán a las 20:00 horas (Horario del centro de México).

El Tricolor dirigido por el argentino Diego Cocca se está preparando para encarar las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, también tiene programado un segundo duelo amistoso contra Camerún.

Cocca está consiente que deben mejorar en muchos aspectos ya que en sus primeros partidos como director técnico del Tri, generaron muchas dudas con una victoria deslucida ante Surinam y una igualada en el Azteca ante Jamaica, además de la igualada en el encuentro amistoso contra Estados Unidos.

El saldo de los partidos ante los chapines es de 23 triunfos, nueve empates y solo cuatro derrotas. En los últimos cinco partidos entre ambos combinados nacionales, han quedado con tres triunfos para México y dos empates.

Guatemala tiene actualmente como entrenador al mexicano Luis Fernando Tena, quien fue quien dirigió a la Selección Mexicana sub-23 que conquistó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por lo que podría ser una prueba interesante.

We’re all excited for the upcoming summer. 🤩🇲🇽#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/tmpmRH5CwX