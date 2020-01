La ciudad de Miami recibe el Super Bowl después de 10 años

MIAMI.— El próximo 2 de febrero el partido más importante de la NFL se llevará acabo en el Hard Rock Stadium regresando a la ciudad de Miami, Florida después de 10 años.

Los Chiefs de Kansas City estarán en el juego por primera ocasión en 50 años y se enfrentarán a los 49ers de San Francisco, que tienen la oportunidad de ganar el título de la NFL en 25 años.

El Super Bowl regresa a Miami después de una década, atraído luego de una remodelación del estadio que tuvo un costo de más de 550 millones de dólares.

La banda musical “The Who” quienes actuaron en el espectáculo del medio tiempo no reconocerían el recinto donde se celebró el Super Bowl, en 2010.

El partido de futbol americano profesional más visto en el mundo regresa por onceava ocasión a Miami, en la celebración de la temporada número 100 para convertirse en la ciudad con mayor cantidad de Súper Tazones.

"El Super Bowl no estaría aquí si no hubiera sido por la enorme inversión privada de los Dolphins", dijo Rolando Aedo, ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la ciudad de Miami.

Las mejoras incluyeron nuevos asientos, palcos, concesiones, baños, puentes y túneles para transeúntes y un toldo para proteger a los asistentes del sol y la lluvia.

El estadio se encuentra en el suburbio de Miami Gardens y también es anfitrión del juego por el Campeonato Nacional del fútbol americano colegial, los juegos de los Huracanes de Miami, de partidos de fútbol internacionales y conciertos.

"Podría ser el único lugar en el mundo donde puedes ver a Patrick Mahomes, Serena Williams, Lionel Messi y Jay-Z, todos en el mismo lugar", señaló Tom Garfinkel, presidente y director general de los Delfines de Maimi.

Miami es el sitio donde Vince Lombardi ganó su último título de la NFL en el segundo Super Bowl de la historia, donde Joe Namath cumplió su garantía, y el escenario en el que Peyton Manning y Drew Brees conquistaron sus primeros anillos de campeonato.