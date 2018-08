Modric vence a Cristiano se corona mejor jugador de UEFA

Agencia

MÓNACO.- Luka Modric, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid y finalista del Mundial con el equipo de Croacia, fue nombrado este jueves como el mejor jugador UEFA de la temporada pasada, superando a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah

La clasificación se determina por un jurado que compuesto por 80 entrenadores de clubes que participaron en fases de grupos de la Liga de Campeones y la Europa League, así como a 55 periodistas, representando a cada una de las naciones UEFA.

