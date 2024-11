Mortal patada en la cabeza deja hospitalizada a luchadora de la UFC

La luchadora Feng Xiaocan, fue retirada del octágono en camilla tras sufrir un brutal nocaut en la UFC Fight Night, celebrado este sábado en Macao.

En el tercer round de su combate en la categoría femenina de peso paja, Xiaocan recibió una potente patada en la cabeza por parte de Shi Ming.

Después de la patada, Ming aprovechó para lanzar un par de golpes adicionales antes de que el árbitro interviniera para detener la pelea.

🥶 OUT COLD! What a finish!



🇨🇳 Shi Ming just landed a brutal head kick KO at #UFCMacau, taking out Feng Xiaocan to win the Road to UFC strawweight finale!



Welcome to the UFC’s 115lb division! 🔥 #WMMA #UFC pic.twitter.com/NEQF5SKIR8