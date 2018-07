NHL está de luto, muere a los 35 años el jugador Ray Emery

Agencia

CANADÁ.- Fallece a los 35 años Ray Emery, portero campeón de la Liga Norteamericana de Hockey sobre Hielo (NHL, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Vanguardia MX, el cuerpo de Emery, que jugó para equipos como Ottawa Senators, Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks y Chicago Blackhawks, fue encontrado en el puerto de Hamilton, en Ontario, horas después de ser reportado desaparecido el domingo.

El arquero canadiense de hockey, Ray Emery murió a los 35 años, según informó hoy la Liga Norteamericana de Hockey sobre Hielo.

El arquero llegó a la NHL con los Senators en el "draft" de 2001 y después de perder dos Copas Stanley -el título de la liga- ganó el campeonato con Chicago en 2013.

"La organización de los Chicago Blackhawks se siente profundamente entristecida por la muerte de Ray Emery", dijo el club en un comunicado.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Los Blackhawks siempre recordarán a Ray como un fiero competidor, un buen compañero y un campeón de la Copa Stanley".

