NBA: Cavaliers y Trail Blazers reabren sus instalaciones para prácticas

Miami.- La NBA dio pasos tímidos hacia la normalidad el viernes, cuando un pequeño número de instalaciones se reabrió para realizar entrenamientos, en tanto que al menos un equipo recibió permiso de la liga para realizar pruebas de coronavirus a jugadores y empleados.

Cleveland y Portland reabrieron sus instalaciones para los jugadores interesados en realizar entrenamientos voluntarios ahí. Cedi Osman, alero de los Cavaliers, figuró entre los primeros en volver a una cancha de prácticas de la NBA desde hace siete semanas, cuando la liga ordenó el cierre de todas las instalaciones de los equipos.

Cedi Osman Showcases Cavs Practice Court as He and 3 Other Cavs Resume Workouts: https://t.co/sTSG37juvO