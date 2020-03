NBA: LeBron James se niega a jugar con arena vacía por el Covid-19

Los Angeles.- La estrella LeBron James calificó de imposible jugar sin público en las arenas como una medida preventiva que quiere implementar la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) ante el contagio del Covid-19.

“No, eso es imposible”, fue la primera frase de “The King” James ante los reporteros, después del encuentro que ganó con Lakers de Los Angeles por 113-103 ante Bucks de Milwaukee, la víspera.

La NBA circuló el viernes un memorándum a todos los equipos del circuito, en el que anticipa la posibilidad de llegado el momento que los partidos se desarrollen sin público, ni representantes de los medios de comunicación y ni personal que no sea indispensable.

Jugar sin público sería aburrido para quien LeBron, quien metió 37 puntos, ganó ocho rebotes, repartió ocho asistencias, metió un triple y una efectividad del 57.1 por ciento en tiros de campo, y escuchó de las gradas el coro de “MVP”, distinción que se entrega al Jugador Más Valioso de la temporada regular.

"No juego si no tengo a los fanáticos en la multitud”, al argumentar que lo hace para sus compañeros y también para los aficionados. “Si me presento a una arena y no hay aficionados, no juego, y pueden hacer lo que quieran”.

Sería terrible jugar sin público: Walker

A su vez, el base de Celtics de Boston, Kemba Walker, expresó que sería terrible, aburrido, "apestaría. Podrían cancelar todo el juego antes de llegar a eso”.