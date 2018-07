Néstor Araujo también piensa en cosas… grandes

Agencia

VIGO, España.- El defensa mexicano Néstor Araujo afirmó durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que llegar a la liga española es "un reto" para él, después de desarrollar toda su carrera en su país.

"Hay muchas razones por las que he venido acá. El Celta es un club muy humano y me ha gustado el trato que me han dado. Pero sobre todo me ilusiona venir a un equipo que busca hacer cosas grandes, es un reto para mí. Espero hacer un buen torneo y que a todos nos vaya bien", declaró el ex jugador del Santos Laguna.

De acuerdo con el portal Faro de Vigo, Araujo, que ha firmado un contrato por cinco temporadas con la entidad celeste, confirmó que ya está recuperado de la lesión de rodilla que le impidió acudir con su selección al Mundial de Rusia.

Acompañado del director deportivo Felipe Miñambres y la consejera Carmen Avendaño, el central definió al Celta como un equipo "de mucha calidad", y de sus nuevos compañeros destacó al internacional español Iago Aspas y al lateral derecho Hugo Mallo.

Reveló que ya ha hablado con su nuevo entrenador, el argentino Antonio Mohamed, al que no conoce personalmente pero sí su estilo futbolístico de su etapa como técnico en el fútbol mexicano.

"No lo he tenido de entrenador, pero es un técnico muy ofensivo, con un fútbol muy alegre. Monterrey, en cada partido, hacía dos o tres goles. Era una buena plantilla. Es lo que veíamos desde fuera. Como persona hemos hablado, se comunicó conmigo, estamos comprometidos y vamos de la mano para que ahora e Celta vaya hacia arriba", dijo.