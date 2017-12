Lesión deja fuera de temporada a mariscal de Filadelfia

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Considerado el mejor mariscal de campo de la temporada, Carson Wentz, mariscal de los Eagles de Filadelfia abandonará el campo de juego al presentar una lesión en el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, durante el encuentro contra los Rams de Los Ángeles, donde al ganar 43-35 se coronaron en la División Este de la Conferencia Nacional.

De acuerdo a Multimedios, Wentz lanzó para 291 yardas y cuatro anotaciones, antes de marcharse por la lesión. Dos fuentes cercanas a la situación dijeron a The Associated Press que los médicos del equipo consideran que el quarterback se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Las dos personas solicitaron permanecer anónimas, por no tener permiso de divulgar la información.

De confirmarse esa lesión, Wentz se perderá el resto de la temporada y todos los playoffs. Se requerirá una resonancia magnética para conocer la gravedad del problema.

Dave Spadaro, confirmó la información y dio a conocer la noticia, que fue retuiteada por la cuenta oficial de los Eagles de Filadelfia, informó Vanguardia.

"El Head Coach, Doug Pederson dijo que la lesión en la rodilla izquierda de Carson Wentrz que sufrió el domingo en Los Ángeles terminó con su temporada".

