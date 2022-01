Nunca fue un líder; Carlos Hermosillo arremete contra Hugo Sánchez

Luego de las declaraciones que realizó Hugo Sánchez al asegurar que él habría ganado el Mundial con cualquier otra Selección; el exseleccionado Carlos Hermosillo, quien fue compañero del Pentapichichi en dos Mundiales, explotó y definió a Hugo como una persona egocéntrica y que nunca fue un líder en el Tri.

"Conviví muy poco con Hugo Sánchez previo al Mundial de 1986, jugamos un partido juntos en Los Ángeles y luego en la concentración definitiva para el Mundial. Hugo llegó de España con su masajista y para mí era el jugador internacional, el gran goleador, lo veía muy grande, era un privilegio para mí, pero para ser honesto, a mí Hugo Sánchez me decepcionó muchísimo porque en Selección no logró nada importante, cosa que sí hizo en clubes europeos", comentó Carlos Hermosillo en el podcast Mother Soccer de FutVox.

"En la Selección se la vivía atendiendo compromisos publicitarios y casi nunca estaba con nosotros. Cuando nos hablaba solamente hablaba de Míchel, de Butragueño y que él metía todos los goles, es un tipo que solo ve por él, un individualista, puede más su ego que cualquier otra cosa. Para un joven como yo que solo tenía dos años de haber debutado y poder convivir con el que es tu ídolo y darte cuenta de cómo era, esperaba yo otra cosa, me dejó mucho que desear", agregó.

Además, Hermosillo señaló que Hugo “nunca fue un líder” y lo acusó de siempre ver por su beneficio, dejando a un lado a la Selección Mexicana:

"El problema de Hugo fue su boca, a veces hablamos con el estómago antes de pensar bien las cosas. Si Hugo hubiese tenido más humildad sin ser tan arrebatado en sus declaraciones, probablemente habría logrado muchas más cosas como entrenador porque como jugador es indudable que fue el mejor de todos los mexicanos, pero esa declaración cuando dice que él habría ganado el Mundial si no fuera de México está muy mal porque ataca a todos sus compañeros ¿O acaso solo podía jugar con Míchel y Butragueño? Nunca hay que escupir para arriba, en la vida hay que ser congruente y eso no existe en él".

Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo en México 86

Carlos Hermosillo tuvo su primera experiencia con Hugo Sánchez Márquez en el Mundial de México 86 y recordó que el "Penta" prefirió fingir una lesión antes de tirar el penal de la tanda que significó la eliminación.

"Recuerdo que en aquel partido contra Alemania él termina disque tironeado o desgarrado, el masajista que trajo desde España era el que lo sobaba a un lado de la cancha y ya nunca volvió, ni siquiera para intentar participar del partido. Siendo él un supuesto líder ya no quiso participar. Súmale que falló un penal contra Paraguay, el que no tiró contra Alemania, tuvo un mal Mundial porque todos esperábamos muchísimo más de Hugo Sánchez y no pasó nada", afirmó.

