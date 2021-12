¡Oficial! Así quedaron los Octavos de Final de la Champions League

Con algunos problemas técnicos, este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League.

La UEFA se vio en la necesidad de repetir el sorteo por un error en el software, pero quedaron definidos los encuentros.

Desde esta temporada, el criterio del gol de visitante desaparecerá para estas fases decisivas. También ya no habrá método de desempate y en caso de que quedará el marcador igual, se irán a las instancias correspondientes, tiempo extra y penaltis, para definir el vencedor.

Uno de los partidos que más emociona a los fanáticos del fútbol es el París Saint-Germain vs Real Madrid, lo que volverá a enfrentar a Lionel Messi con su archirrival, pero ahora como jugador del conjunto francés.

Los horarios de los encuentros están por confirmarse, pero serán hasta febrero.

- Chelsea vs Lille - Manchester City vs Sporting de Lisboa - Manchester United vs Atlético de Madrid - Real Madrid vs PSG - Liverpool vs Inter de Milán - Bayern Múnich vs Salzburgo - Ajax vs Benfica - Villarreal vs Juventus

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for? #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

"A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que indica a los funcionarios qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será rehecho en su totalidad", aseguró la UEFA en un comunicado.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.