La Liga: Osasuna logra sacar un punto ante el Barcelona

Un encuentro de pura intensidad se llevó a cabo en El Sadar, casa del Club Atlético Osasuna, que recibió al Barcelona en la fecha 17 de la Liga Santander.El equipo dirigido por Xavi Hernández no logró mantener la ventaja y el Osasuna empató el partido, dejando el marcador final 2-2.

El Barcelona comenzó ganando con un gol de Nico González, al minuto 12, el cuadro local lo empató con un cabezazo de D. García, al minuto 14.

En la segunda parte, Abde volvió a poner a su equipo arriba al minuto 49 y parecía que la victoria estaba segura. Minutos antes de que finalizara el partido apareció Ávila al minuto 86 para decretar el 2-2 definitivo.

Ante este resultado, el FC Barcelona se conformó con la octava casilla con 24 puntos, mientras que Osasuna es décimo con 22 unidades.

Xavi Hernández afirmó en la rueda de prensa al finalizar el partido que el equipo está consciente que debe de cambiar la dinámica para obtener mejores resultados:

"No hemos podido conseguir el dominio del partido en los últimos minutos. Requería de tener el balón en campo contrario. Tenemos un problema muy grande con esto. Es el momento de mantener la pelota para defender. Ellos viven de la estrategia, de los rebotes, no puede ser. Teníamos que tocar en campo contrario y tener paciencia. Tenerlos allí. Son tantas cosas las que tenemos que mejorar".

Por otro lado, Chimmy Ávila compartió su felicidad por obtener un punto ante el Barcelona:

"Osasuna le echó huevos y corazón, como hace siempre. ¿El gol? Uno al tirar no piensa en meterla ahí sino en acabar jugada; por fortuna, entró. Este gol es para toda la gente que me acompañó tras las dos lesiones y nunca dejó de estar a mi lado".

Gerard Piqué reconoció que el Barcelona se encuentra en una situación crítica y que uno de los objetivos que tenían era competir por la Champions, torneo que se les ha ido.

"Uno de los objetivos de la temporada, que era competir por la Champions, se nos ha ido. Empieza una nueva era en la que tenemos que empezar a sumar de tres en tres en liga. Intentar que no sea más la distancia. El resultado es una lástima, al final no ha podido ser. El objetivo es pensar en el próximo partido, es pensar en el corto plazo, sacar resultados. Es urgente de verdad. Sabemos que estamos en una situación crítica".

